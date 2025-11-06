A Bari torna la “Festa del Cioccolato”: quattro giorni di gusto e tradizione in piazza Umberto

BARI – Torna nel cuore del capoluogo pugliese la, il tour nazionale dedicato alla valorizzazione della tradizione artigianale della cioccolateria italiana. L’edizione 2025 saràin, alla presenza dell’

La manifestazione, in programma fino a domenica 9 novembre, porterà a Bari le eccellenze di 15 aziende provenienti da tutta Italia, con i loro maestri cioccolatieri pronti a deliziare il pubblico con praline, gianduiotti, cremini, spezzati e tavolette artigianali. Ampio spazio anche alle variazioni regionali e ai prodotti arricchiti con frutta secca del Mezzogiorno, fino alle più moderne combinazioni speziate. Tutti i dolci saranno preparati e venduti “freschi”, direttamente dai produttori, per garantire profumo, fragranza e qualità.

Non solo gusto, ma anche didattica e divertimento: il “Choco Play” offrirà ai più piccoli attività creative, truccabimbi e mascotte, mentre i laboratori didattici saranno dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie, per diffondere la cultura del cioccolato e del consumo consapevole.

La Festa del Cioccolato sarà aperta ogni giorno dalle ore 10 fino a mezzanotte, trasformando piazza Umberto in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato ai sapori e alla tradizione dolciaria italiana.