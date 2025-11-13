Putignano, il 17 novembre arriva il Festival della Scaramanzia
PUTIGNANO - Il 17 novembre 2025 alle ore 17:17, presso la Cripta della Chiesa di San Domenico a Putignano, prenderà il via il Festival della Scaramanzia, organizzato dall’Accademia delle Corna.
Il festival celebra il gesto simbolo per eccellenza contro la sfortuna: fare le corna con le dita verso il basso, un rituale diffuso per attrarre buona sorte e allontanare la malasorte.
L’evento prevede interventi di esperti di tradizioni popolari e giornalisti, che in chiave ironica esploreranno le credenze scaramantiche dell’uomo, dalle guarigioni misteriose alle magie ancestrali, confrontando la superstizione in Puglia e Francia.
Non mancheranno dimostrazioni pratiche: le “masciare” della Valle d’Itria mostreranno come guarire dall’”affascino”, mentre le donne della Pro Loco di Latiano presenteranno la preparazione di filtri d’amore. L’associazione lucana “Sognando il magico paese” racconterà la sfortuna trasformata in fortuna, con racconti di fatture e malocchio.
Tra i simboli portafortuna, il Maniscalco donerà il tradizionale ferro di cavallo laminato in oro, accompagnato dal cornicello napoletano. La pizzica, curativa per le tarantate, sarà suonata dall’Associazione Le Radici del Sud di Ostuni, mentre l’angolo gastronomico della Brigata delle Corna proporrà “I fili speziati”, con il peperoncino protagonista.
Il festival sarà arricchito dalle illustrazioni dell’artista Nicola Genco e dalla partecipazione dei Gran Cornuti, in omaggio alla storica maschera dell’Accademia delle Corna: Cosimino.
Un’occasione per scoprire, ridendo e partecipando, l’universo della scaramanzia e delle tradizioni popolari pugliesi.