Anomalia durante la ripartenza dell’AFO 4: rilasci di gas segnalati

BARI – Durante le operazioni didopo interventi di manutenzione, sarebbero stati rilasciatinell’aria. La denuncia arriva da, che ha condiviso un video sui social mostrando la situazione.

Secondo quanto riportato da Manna, fonti interne all’impianto siderurgico avrebbero segnalato un’anomalia nella prima fase di riaccensione, tanto che gli operai sono stati costretti ad abbandonare temporaneamente le loro postazioni.

Le segnalazioni si collegano, inoltre, a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando in diversi quartieri era stata percepita una forte e persistente puzza di gas, coincidente con lo stop tecnico dell’impianto e le operazioni preliminari alla ripartenza.

Al momento non si segnalano feriti, ma le autorità competenti stanno verificando la situazione e monitorando la qualità dell’aria.