Anomalia durante la ripartenza dell’AFO 4: rilasci di gas segnalati
BARI – Durante le operazioni di riaccensione dell’AFO 4 dopo interventi di manutenzione, sarebbero stati rilasciati notevoli quantità di gas nell’aria. La denuncia arriva da Luciano Manna di VERALEAKS, che ha condiviso un video sui social mostrando la situazione.
Secondo quanto riportato da Manna, fonti interne all’impianto siderurgico avrebbero segnalato un’anomalia nella prima fase di riaccensione, tanto che gli operai sono stati costretti ad abbandonare temporaneamente le loro postazioni.
Le segnalazioni si collegano, inoltre, a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando in diversi quartieri era stata percepita una forte e persistente puzza di gas, coincidente con lo stop tecnico dell’impianto e le operazioni preliminari alla ripartenza.
Al momento non si segnalano feriti, ma le autorità competenti stanno verificando la situazione e monitorando la qualità dell’aria.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto