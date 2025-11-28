Putignano, musica e narrazioni transfemministe: il 29 novembre torna “Non Chiamateci Muse” all’Ex Macello

PUTIGNANO - La Puglia si muove, ascolta, accoglie. E questa volta lo fa dando spazio e voce a chi troppo spesso resta ai margini. Il, negli spazi dell’, torna il secondo appuntamento della rassegna co-prodotta da, un progetto che mette al centro le narrazioni femminili e queer, l’attivismo transfemminista e la musica dal vivo.

L’inizio è previsto alle 19.30.

L’obiettivo è chiaro: creare spazi reali, sicuri e condivisi, in cui raccontare problemi, buone pratiche, reti e possibilità, mescolando performance artistiche, confronto e comunità.

Due momenti, un unico filo rosso: parlare e suonare per cambiare la scena

La serata si articola in due tempi. Prima il talk, poi la musica dal vivo.

TALK — ore 19.30

“SENZA ETICHETTE: la Rivoluzione delle Cantautrici”

Un momento di confronto aperto su rappresentazione, linguaggi, discriminazioni di genere e nuove reti femministe e queer che stanno cambiando la scena culturale italiana dall’interno. Un racconto plurale costruito attraverso vissuti ed esperienze condivise.

Intervengono:

• Canta Fino a Dieci

• Rete Non Chiamateci Muse

Modera: Bianca Chiriatti (La Gazzetta del Mezzogiorno)

LIVE — a seguire

Non Chiamateci Muse

Un live che è più un incontro di energie che un semplice concerto: voci che si intrecciano, strumenti che dialogano e testi che diventano dichiarazioni politiche e collettive.

Canta Fino a Dieci

Il collettivo torinese — composto da Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli e Rossana De Pace — porta a Putignano la sua formula più imprevedibile: un trio a sorpresa annunciato solo sul palco.

Un modo per ribadire che qui non esiste un nome principale, ma un’azione condivisa. Una pratica transfemminista che si manifesta anche nel modo di abitare la scena.

Il progetto

La rassegna, co-prodotta da Non Chiamateci Muse e Mosho Agency, nasce per sostenere e amplificare le voci femminili e queer all’interno della musica e dell’arte, creando momenti di confronto, performance e comunità.

Il progetto è finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Puglia per la Parità – 3ª edizione”.

Info e biglietti

I biglietti sono disponibili su DICE e al botteghino dell’Ex Macello.

👉 https://link.dice.fm/x3a2217ac456