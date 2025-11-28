Sindacati contro la nuova offerta formativa regionale: “Atto da rivedere subito”

BARI - Le Segreterie regionali diesprimono forte preoccupazione e stupore per quanto emerso il 24 novembre, durante le giornate di voto per le elezioni regionali: è stata pubblicata sul BURP la, con cui la Giunta regionale uscente ha approvato il nuovo Piano dell’Offerta Formativa (POF) introducendo modifiche considerate

A percorso amministrativo concluso, con consultazioni sindacali già espletate e pareri contrari unanimi da parte di Province, USR Puglia, struttura tecnica regionale e organizzazioni sindacali, l’assessore Leo ha comunque proposto un emendamento che:

autorizza nuovi licei musicali a Copertino e a Rodi Garganico, nonostante nelle stesse province esistano già istituti analoghi in difficoltà per il calo demografico;

approva licei sportivi in scuole che non dispongono nemmeno dell’indirizzo scientifico, requisito previsto dalla normativa;

introduce numerosi licei del Made in Italy (Corato, Brindisi, Castellaneta – due sedi –, Gallipoli) senza alcuna analisi di sostenibilità;

avvia poli per l’infanzia 0–6 in alcuni comuni, nonostante la mancanza di una legge regionale quadro sul sistema integrato.

Il quadro che emerge è quello di un colpo di mano politico: tra la proposta iniziale e l’atto approvato il 30 ottobre vi sono discrepanze profonde, che rischiano di creare gravi squilibri nell’offerta formativa e ripercussioni su studenti, famiglie e personale scolastico, sacrificando la qualità del sistema educativo a logiche legate alla scadenza elettorale.

Per questo rivolgiamo un appello al presidente eletto, Antonio Decaro, affinché – una volta insediato – revochi immediatamente la delibera e ripristini l’offerta formativa per il 2026/27 secondo i pareri degli organismi competenti.

La scuola pugliese ha bisogno di programmazione, visione, trasparenza. Correggere subito questa decisione sarebbe il primo passo per inaugurare un nuovo corso nelle politiche regionali di istruzione e formazione.

Segreterie Regionali Puglia

FLC CGIL · CISL SCUOLA · SNALS-CONFSAL · FGU-GILDA · ANIEF