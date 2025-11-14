Putignano, revisione del canone mercatale: riduzione del 45% per gli operatori del mercato settimanale

PUTIGNANO – Ilha approvato, con deliberazione n. 65 del 10 novembre 2025, laper l’occupazione delle aree mercatali.

La revisione comporta una sensibile riduzione del canone versato dai concessionari dei posteggi del mercato settimanale, stimata intorno al 45% in meno rispetto a quanto pagato fino al 2025, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa, che sostituisce la vecchia TOSAP.

La decisione del Comune è stata motivata dal positivo recepimento delle osservazioni presentate da CasAmbulanti il 3 maggio 2022, a firma del presidente Savino Montaruli. “Finalmente a Putignano sono state recepite le nostre richieste di corretta applicazione del canone, come già avvenuto in decine di altri comuni pugliesi”, ha dichiarato Montaruli.

Il sindacalista ha aggiunto che, sebbene la riduzione arrivi con cinque anni di ritardo, comportando un danno economico per gli operatori, l’associazione incontrerà l’amministrazione comunale il prossimo 18 novembre per valutare la possibilità di recuperare le somme versate in eccedenza.