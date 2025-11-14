Linea AV/AC Bari-Napoli: nuovi traguardi nei cantieri dei lotti Apice-Hirpinia e Telese-Vitulano

NAPOLI – Proseguono i lavori sulla, una delle opere strategiche per il rilancio infrastrutturale del Mezzogiorno promossa da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Lotto Apice – Hirpinia

Nel tratto tra Apice e Hirpinia è stato completato lo scavo della galleria Rocchetta e terminate le opere civili della futura stazione Hirpinia, nodo fondamentale per collegare le aree interne di Avellino e Benevento alla rete AV nazionale. I lavori, coordinati da Italferr e affidati al Consorzio Hirpinia AV guidato da Webuild, prevedono un investimento di circa 690 milioni di euro.

Lotto Telese – Vitulano

Completato lo scavo della quinta delle sette gallerie previste, con l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Cantone, lunga 986 metri. L’opera, affidata al Consorzio Telese Scarl (Ghella, Itinera, Salcef, Coget Impianti) e diretta da Italferr, ha un valore di circa 500 milioni di euro.

La nuova linea AV/AC

La linea si estenderà per 145 km, con 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni, consentendo una velocità massima di 250 km/h. Inserita nel Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo, l’opera è finanziata anche con fondi del PNRR e rappresenta un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro, coinvolgendo più di 7.000 persone tra ingegneri, tecnici e operai.

Oltre a migliorare i tempi di viaggio e la qualità del trasporto, la linea porterà benefici ambientali, riducendo le emissioni di CO₂ e favorendo il trasferimento di traffico passeggeri e merci dalla gomma al ferro, aprendo nuove opportunità di sviluppo, turismo e competitività per le regioni del Sud Italia.