Regionali 2025: affluenza in calo, alle 19 vota solo il 23,67%
BARI – Continua la flessione della partecipazione alle elezioni regionali in Puglia. Alle ore 19 di oggi, domenica 23 novembre, ha votato appena il 23,67% degli aventi diritto, un dato in calo rispetto al 27,64% registrato alla stessa ora nella tornata del 2020.
Il calo di quasi quattro punti percentuali conferma la difficoltà degli elettori pugliesi a mobilitarsi per questa consultazione. La giornata elettorale era iniziata con un’affluenza già debole: alle ore 12 aveva votato appena l’8,53% degli elettori, ben al di sotto dei livelli precedenti.
La chiusura dei seggi è prevista per le 23 di stasera, dopodiché si procederà allo spoglio delle schede. Resta da vedere se le ultime ore di votazioni riusciranno a far aumentare la partecipazione, ma al momento il trend conferma una scarsa mobilitazione nelle prime fasi della giornata.
