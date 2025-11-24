Regionali 2025, Emiliano al voto: “Mi auguro una campagna serena fino alla fine”

BARI – Il governatore pugliese uscente Michele Emiliano si è recato al seggio questa mattina alle 11:00 per esprimere la propria preferenza alle elezioni regionali 2025.

All’uscita dal seggio, Emiliano ha rivolto un messaggio ai cittadini invitandoli a partecipare al voto:
«Buon voto a tutti. C'è ancora qualche ora per votare. Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda serenamente così come è cominciata».

Il presidente ha quindi richiamato al senso di responsabilità e al clima di correttezza che ha caratterizzato la competizione elettorale, auspicando che la giornata prosegua senza tensioni.

