Regionali 2025, Emiliano al voto: “Mi auguro una campagna serena fino alla fine”

BARI – Il governatore pugliese uscentesi è recato al seggio questa mattina alleper esprimere la propria preferenza alle elezioni regionali 2025.

All’uscita dal seggio, Emiliano ha rivolto un messaggio ai cittadini invitandoli a partecipare al voto:

«Buon voto a tutti. C'è ancora qualche ora per votare. Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda serenamente così come è cominciata».

Il presidente ha quindi richiamato al senso di responsabilità e al clima di correttezza che ha caratterizzato la competizione elettorale, auspicando che la giornata prosegua senza tensioni.