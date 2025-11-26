Regionali Puglia, gli esclusi eccellenti: fuori Vendola e l’intera lista Avs. Colpiti assessori uscenti e nomi di peso

BARI - Colpo di scena nelle elezioni regionali pugliesi: la lista degli esclusi eccellenti è lunga e sorprende anche gli addetti ai lavori. Il nome che fa più rumore è certamente quello di, che nonostante un importante risultato personale – quasi– resta fuori dal nuovo Consiglio regionale. Nessun seggio conquistato anche per la lista, che non avrà rappresentanza nell’assemblea.

Restano fuori anche tre assessori uscenti: Gianfranco Lopane, titolare del Turismo, Fabiano Amati, responsabile dei Lavori pubblici, e Gianni Stea, assessore all’Ambiente. A questi si aggiungono altri consiglieri uscenti di lunga esperienza come Ruggero Mennea, Joseph Splendido, Sergio Blasi e Lucia Parchitelli, tutti esclusi dalla nuova composizione dell’aula.

Non entrano in Consiglio neppure due candidati molto attesi: Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari, e Aldo Patruno, già capo dipartimento regionale alla Cultura e al Turismo.

Un risultato che ridisegna il quadro politico pugliese e che lascia fuori figure considerate fino a poche settimane fa centrali per la futura legislatura.