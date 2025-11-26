Regione Puglia, venti volti nuovi in Consiglio: la Bat guida il rinnovamento con sei new entry

BARI - Sono venti i nuovi consiglieri regionali che entrano nella dodicesima legislatura della Regione Puglia, un cambiamento significativo che coinvolge tutte le province. Tra queste, la Bat è quella che registra il rinnovamento più profondo, con ben sei new entry.

A Foggia entrano Rossella Falcone del Partito Democratico e Grazia Maria Starace della lista “Decaro Presidente”, rispettivamente ex ed attuale assessora al Turismo del Comune di Vieste. Con loro viene eletto anche Giulio Scapato, avvocato e storico esponente socialista, sostenuto dalla stessa civica.

La provincia di Barletta-Andria-Trani è quella con il numero più alto di volti nuovi. Entrano in Consiglio Domenico De Santis, segretario regionale del PD, Ruggero Passero della lista “Per la Puglia” ed ex assessore comunale a Barletta, Giovanni Vurchio del PD e presidente del Consiglio comunale di Andria, Nicola Rutigliano della civica “Decaro Presidente”, Marcello Lanotte di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale di Barletta, e Andrea Ferri di Fratelli d’Italia, consigliere comunale a Trani.

A Bari spicca il risultato di Elisabetta Vaccarella, assessora comunale del PD, che con quasi 27mila voti risulta la consigliera più suffragata di tutta la Puglia. Con lei fanno il loro ingresso anche il medico Felice Spaccavento, ex consigliere comunale a Molfetta ed eletto con la lista “Decaro Presidente”, Maria La Ghezza, consigliera comunale dei 5 Stelle a Polignano, e Anna Carmela Minuto di Forza Italia.

Nel Brindisino i volti nuovi sono quelli di Isabella Lettori, esponente del PD ed ex assessora ai servizi sociali del capoluogo, e di Tommaso Gioia, già consigliere per la sanità del presidente Emiliano, eletto con la civica “Decaro Presidente”.

Nel Tarantino il rinnovamento è rappresentato dall’ex sindaco di Fragagnano Giuseppe Fischetti, scelto dalla lista “Decaro Presidente”, da Annagrazia Angolano del Movimento 5 Stelle, già candidata sindaca a Taranto, e da Giampaolo Vietri, ex consigliere comunale tarantino per Fratelli d’Italia.

A Lecce, infine, entrano in Consiglio due figure molto note nei rispettivi territori: l’ex sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, eletto per il Partito Democratico, e l’ex assessora del capoluogo salentino Silvia Miglietta, scelta dalla civica “Decaro Presidente”.

Con venti nuovi eletti, il Consiglio regionale pugliese si presenta profondamente rinnovato e rappresentativo di un'ampia varietà di territori e profili amministrativi.