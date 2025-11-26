Torneo WTA 125 di Buenos Aires: eliminazioni al primo turno per Trevisan e Pieri

– Si è concluso oggi il primo turno del torneo WTA 125 sulla terra battuta di Buenos Aires, con alcune sorprese e match molto combattuti. Martina Trevisan è stata eliminata dall’olandese Eva Vedder con il punteggio di 7-5, 6-3. Nel primo set, la precisione al servizio di Vedder ha fatto la differenza, mentre nel secondo set, dopo un equilibrio iniziale fino al 3-3, l’olandese ha imposto il suo ritmo con colpi veloci e un rovescio efficace, conquistando la vittoria.

Jessica Pieri, invece, è stata sconfitta in maniera netta dalla polacca Maja Chwalinska per 6-2, 6-0.

Tra le altre partite del tabellone, grande successo per la slovena Veronika Erjavec che ha superato 6-0, 6-0 l’argentina Marina Bulbarella. L’argentina Jazmin Ortenzi ha prevalso 6-4, 3-6, 6-1 sulla slovena Polonia Hercog, mentre l’ungherese Panna Udvardy ha battuto 6-0, 6-0 la brasiliana Carolina Alves.

Altri risultati degni di nota vedono la peruviana Luciana Perez Alarcon superare 6-4, 7-6 l’americana Elizabeth Mandlik e la greca Despoina Papamichail vincere 4-6, 6-4, 6-0 contro l’americana Ayana Akli.

Il torneo proseguirà con il secondo turno, in attesa di vedere quali giocatrici confermeranno il loro stato di forma sulla terra battuta argentina.