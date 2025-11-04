Roma, le 'Calze a rete' di Marilyn e Greta Garbo al Teatro Anfitrione
ROMA - Ancora uno spensierato varietà ideato da Emanuela Mari in collaborazione con Francesca Stajano Briganti e Costantina Busignani.
Lo spettacolo si diverte a tratteggiare momenti d’altri tempi tra Flappers, situazioni, moda e personaggi di un passato estremamente presente e vivo tra noi.
Tre attrici in scena, con la presenza della raffinata Cristina Sciabbarrasi alle prese con la moda di Coco Chanel, le Miss e la bambolina Barbie che, da sempre, rappresenta l’ideale di un certo tipo di donna; della straordinaria Francesca Stajano Briganti, attrice di spessore, che presenterà la sua personalissima, originalissima Marilyn; dell’eclettica e trasformista Emanuela Mari che, tra allegre canzoni e Flapper scatenate, approderà ad un intenso momento evocativo dedicato alla "Divina" Greta Garbo.
Lo spettacolo è stato rappresentato nell’ultima stagione a Roma, nel rione di Testaccio e nel rione Monti, con successo di pubblico e di critica, ora viene riproposto ancora a Roma nella cornice del Teatro Anfitrione ai piedi dell’Aventino.
INFORMAZIONI:
Domenica, 16 Novembre, ore 16.45
Biglietto 18 euro, ridotto 15 euro
Info e prenotazioni 065750827