Roma, le 'Calze a rete' di Marilyn e Greta Garbo al Teatro Anfitrione



ROMA - Ancora uno spensierato varietà ideato da Emanuela Mari in collaborazione con Francesca Stajano Briganti e Costantina Busignani. - Ancora uno spensierato varietà ideato da Emanuela Mari in collaborazione con Francesca Stajano Briganti e Costantina Busignani.





Lo spettacolo si diverte a tratteggiare momenti d’altri tempi tra Flappers, situazioni, moda e personaggi di un passato estremamente presente e vivo tra noi.





Tre attrici in scena, con la presenza della raffinata Cristina Sciabbarrasi alle prese con la moda di Coco Chanel, le Miss e la bambolina Barbie che, da sempre, rappresenta l’ideale di un certo tipo di donna; della straordinaria Francesca Stajano Briganti, attrice di spessore, che presenterà la sua personalissima, originalissima Marilyn; dell’eclettica e trasformista Emanuela Mari che, tra allegre canzoni e Flapper scatenate, approderà ad un intenso momento evocativo dedicato alla "Divina" Greta Garbo.





Lo spettacolo è stato rappresentato nell’ultima stagione a Roma, nel rione di Testaccio e nel rione Monti, con successo di pubblico e di critica, ora viene riproposto ancora a Roma nella cornice del Teatro Anfitrione ai piedi dell’Aventino.





INFORMAZIONI:

Domenica, 16 Novembre, ore 16.45

Biglietto 18 euro, ridotto 15 euro

Info e prenotazioni 065750827



