Rosanna Banfi affronta nuovamente il tumore: “L’ospite non invitato è tornato”

MILANO - A 16 anni dalla sua prima battaglia contro il tumore,ha annunciato sui social il ritorno dell’“ospite non invitato”. Con un post su Instagram, l’attrice ha raccontato di essere stata operata e, nelle sue storie, ha scritto semplicemente: “”.

Rosanna ha scelto di condividere la notizia con calma e senza allarmismi, mostrando un sorriso sereno e il segno del percorso già affrontato. Le sue parole sono piene di energia e determinazione: “L’abbiamo cacciato a calci nel c..o”.

La Banfi conosce bene questa strada: nel 2009 affrontò un tumore al seno, un periodo difficile superato con forza e consapevolezza. Da allora, ha sempre sottolineato l’importanza della prevenzione e dell’ascolto del proprio corpo.

Oggi, dopo l’intervento, Rosanna guarda avanti con la stessa positività che l’ha sempre contraddistinta. Il suo sorriso parla più di mille parole: la vita continua, e con essa la voglia di vivere e creare.