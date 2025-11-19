Sicurezza, Congedo (Fdi): 'Complimenti a carabinieri e Dda per colpo inferto a Sacra Corona unita a Lecce'

"Grazie ad uno straordinario lavoro dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, un altro durissimo colpo è stato inferto oggi alla Sacra corona unita. Questa volta è stata sgominata una presunta associazione di stampo mafioso dedita a spaccio, rapine ed estorsioni che imperversava nei territori di Trepuzzi, Racale e Taviano. Gli arresti eseguiti questa mattina nell’ambito dell'operazione soprannominata ‘Escape’ sono la prova dell’impegno costante dello Stato contro la mafia e contro ogni forma di criminalità organizzata".