Rossani, iniziata la prima fase dei lavori: nuova piazza e riqualificazione dell’area

BARI - Sono iniziate questa mattina le lavorazioni previste dalla Fase 1 del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Piazza d’Arti — che sorgerà al posto della vecchia Piazza d’Armi — e per la riqualificazione delle aree verdi e del parcheggio del compendio dell’ex Caserma Rossani. L’intervento è finanziato con fondi PNRR, Missione 5 (Lavoro, inclusione sociale e coesione territoriale), Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”.

In questa prima fase saranno realizzate tutte le opere necessarie per dotare il quartiere di un parcheggio temporaneo sostitutivo di quello attualmente esistente nell’area della Piazza d’Armi, da utilizzare fino alla disponibilità del nuovo parcheggio interrato. L’importo complessivo dei lavori è di circa 900mila euro.

I lavori riguarderanno l’area est verso via Benedetto Croce, dove verrà allestito il parcheggio temporaneo. Le pavimentazioni in asfalto e calcestruzzo saranno rimosse e sostituite con un parcheggio in superficie realizzato in ghiaia e terra stabilizzata. L’ingresso attuale — compresi guardiola, sbarre e sistema di accesso — sarà mantenuto, mentre le telecamere di sorveglianza saranno spostate dall’attuale parcheggio alla nuova area. Il parcheggio temporaneo offrirà 206 posti auto (rispetto agli attuali 250), tra cui 4 destinati a persone con disabilità e collocati vicino all’ingresso. Le superfici saranno rinnovate con materiali drenanti e stabilizzati a seconda delle aree di sosta o delle corsie carrabili. L’intera area di parcheggio temporaneo sarà completata entro la fine dell’anno.

Parallelamente si procederà con le demolizioni dei manufatti esistenti privi di interesse storico-architettonico, contrassegnati nell’immagine allegata dalle lettere W, R, X, J, V e Z. Saranno invece mantenuti e restaurati gli edifici indicati con S, U, X e T, secondo le prescrizioni della Soprintendenza. L’edificio S, volume principale delle ex officine, è composto da muratura in tufo e strutture in cemento armato, con pensiline laterali e serramenti in legno. L’edificio U, situato lungo via Benedetto Croce, è una struttura a un solo piano in muratura di tufo con copertura a doppia falda: versa in condizioni non ottimali, motivo per cui sarà recintato durante la Fase 1 e restaurato successivamente. L’edificio T è un piccolo volume in tufo con copertura a quattro falde e sopraelevazione centrale in legno. La pensilina X è una struttura in carpenteria metallica con capriate tipo Polonceau e copertura in lamiera ondulata; anch’essa sarà recintata in attesa del restauro. Tutte le aperture degli edifici saranno tamponate per impedire l’ingresso durante il cantiere, mentre le tettoie dell’edificio S saranno temporaneamente messe in sicurezza.

Per permettere lo svolgimento delle indagini geognostiche necessarie agli interventi successivi, la ripartizione IVOP ha disposto una specifica regolamentazione della circolazione all’interno dell’area di sosta “Rossani”, gestita da Amtab Spa. Per il 27 novembre 2025, dalle ore 8 alle 12, è previsto il divieto di transito e di fermata. Nei giorni 24, 25, 26 e 28 novembre 2025, dalle 8 alle 16, sarà invece in vigore il divieto di fermata in alcuni stalli. Le modifiche saranno segnalate da apposita cartellonistica installata dall’azienda esecutrice. Poiché il 27 novembre il parcheggio non sarà accessibile e potrebbero verificarsi disagi per gli utenti, Amtab predisporrà un servizio di coordinamento esterno a supporto dei clienti.

È disponibile un video dell’avvio dei lavori, realizzato questa mattina, al seguente link: swisstransfer.com/d/c5a28018-6c14-4a82-b96e-8c08b969b177