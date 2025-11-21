🔵 Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico

BARI - Dalle ore 13:00 del 21 novembre 2025 e per le successive 25 ore, sulla Puglia si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nella giornata di oggi, sulla Puglia centro-settentrionale le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Sui restanti settori, le piogge saranno isolate o sparse, anch’esse a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o localmente moderati.

Domani, 22 novembre, sulla Puglia garganica si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, mentre sugli altri settori le precipitazioni saranno isolate o sparse, anch’esse a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o puntualmente moderati.

Per tutta la Puglia è attiva l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Si raccomanda la massima prudenza e di evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio.