Il Ministro Matteo Salvini in visita al cantiere dell’interramento ferroviario di Andria

Questa mattina il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’interramento della linea ferroviaria di Ferrotramviaria S.p.A. ad Andria, uno degli interventi più rilevanti per la riqualificazione urbana dell’intera area.

Durante la visita, i tecnici di Ferrotramviaria hanno illustrato al Ministro lo stato dei lavori, gli aspetti ingegneristici e le ricadute urbanistiche dell’opera. L’intervento punta alla ricucitura della città, grazie all’eliminazione dei passaggi a livello: un cambiamento che consentirà di connettere quartieri oggi separati, liberare nuovi spazi e ridisegnare in modo funzionale l’assetto urbano.

Il Ministro ha poi percorso a bordo di una locomotiva la tratta Andria Centro – Andria Nord, osservando direttamente i punti più significativi del cantiere e le aree interessate dalla trasformazione infrastrutturale.

Pavoncelli: “Un’opportunità straordinaria di ripensamento urbano”

Il Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria S.p.A., Giuseppe Pavoncelli, ha sottolineato il valore strategico dell’opera affermando che l’interramento ferroviario di Andria rappresenta una straordinaria opportunità di ripensamento urbano. Ha evidenziato come l’eliminazione dei passaggi a livello permetterà alla città di riunirsi, recuperare spazi e immaginare nuove funzioni, spiegando che la visita del Ministro conferma l’attenzione istituzionale verso un progetto che avrà effetti duraturi sullo sviluppo del territorio.

Autorità e istituzioni presenti

Al suo arrivo, il Ministro Salvini è stato accolto dall’Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Debora Ciliento, dal Sindaco di Andria Giovanna Bruno, dal Prefetto della BAT Silvana D’Agostino, dal Questore della BAT Alfredo Fabbrocini, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Massimiliano Galasso, dal Colonnello Provinciale della Guardia di Finanza Andrea Di Cagno, dal Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria Giuseppe Pavoncelli e dal Consigliere di Gestione di C.M.B. Vittorio Di Vuolo.