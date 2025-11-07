Sabato 8 novembre l'ultimo appuntamento de Il Parco delle Zucche al Raffo Parco Gondar di Gallipoli con il ritorno live dei salentini Toromeccanica dopo sei anni di assenza



Installazioni artistiche, spettacoli, laboratori, street food, luna park, l’OktoberFest Pugliese trasformeranno il parco in un vero e proprio villaggio incantato per grandi e piccini





Sabato 8 novembre è previsto l'ultimo appuntamento con "Il Parco delle Zucche – Festa D’Autunno" al Raffo Parco Gondar di Gallipoli, organizzata da Habituè e Parco Gondar. Si giunge così ai titoli di coda per un evento che ha registrato migliaia di presenze giornaliere provenienti da ogni parte del Sud Italia e che ha trasformato il Parco Gondar in un vero e proprio villaggio incantato, dove poter vivere esperienze uniche tra spettacoli, giochi, installazioni artistiche, musica e buon cibo.





I visitatori potranno lasciarsi coinvolgere da musica dal vivo, street food, luna park, laboratori artistici e un suggestivo mercatino artigianale, immersi tra scenografie e installazioni che celebrano i colori e l’atmosfera dell’autunno. Un occhio di riguardo per i bambini: attenderli il mini mondo, i laboratori creativi di colorazione zucche e ceramica fredda e la fattoria di Mr John, un luogo perfetto per scoprire gli animali e la vita rurale, il suggestivo labirinto del mandriano, l’area Western e numerose installazioni immersive che renderanno ogni passo un’esperienza unica.





La musica è affidata durante la giornata a band itineranti e alla carica dei Loop e i suoi derivati, mentre per le ore 19.00 è previsto il live della reunion dei Toromeccanica a 6 anni dal loro ultimo concerto. I cinque artisti salentini ritornano sulle scene in grande stile e per l'occasione ripercorreranno la loro carriera sulle note delle loro hit Bungalow, L'Amore ai Tempi della Crisi, L'estate di Hubner (nel videoclip del brano ricordiamo un cameo proprio dello stesso calciatore triestino) e delle loro canzoni più rappresentative, che li hanno portati negli anni a calcare palchi importanti come quello del Primo Maggio di Roma.





Il Parco delle Zucche al Raffo Parco Gondar di Gallipoli accoglie inoltre al suo interno la I edizione dell’Oktoberfest Pugliese, una festa d’autunno unica che unisce tradizione bavarese, sapori locali, musica e divertimento.





Il percorso gastronomico offrirà una ricca selezione di sapori. Dalla pizza dell’Ape Pizza Street Food e le carni alla brace di Boccadamo, fino alla cucina tipica romana dei Butteri dell’Agro Pontino, ogni proposta sarà un viaggio tra le tradizioni italiane. Per i più golosi non mancheranno le dolcezze di Caramellandia, i waffles e le ciambelle di Habitué Sweets on the Road, lo zucchero filato di Nuvole di Zucchero, le mele caramellate de La Mela Incantata, le crepes de La Nuova Lizza e il marzapane de La Casa di Marzapane. Spazio anche ai sapori stagionali con le castagne de Il Caldorrostaio, le pannocchie di mais di Pannocchia Street e la porchetta artigianale di Pierri Eventi, oltre a granite siciliane, popcorn e dolci ungheresi. La tradizione salentina sarà ben rappresentata da La Puteca e da Salento, Cucina e Tradizione con le tipiche pucce, mentre chi preferisce gusti internazionali potrà scegliere i pulled pork bun di Franky’s Smoke, gli American burgers di Fuori Posto on the Road, l’hamburgheria di Spino’s con proposte anche vegetariane, lo street food giapponese di Umami e le specialità di pesce di Orlando Food. Infine, l’anima bavarese dell’evento sarà esaltata da Wurst & Brezn con i tradizionali wurstel e pretzel.





Accanto al cibo e alle birre artigianali, due contest speciali arricchiranno il programma: Beer Heroes, la competizione goliardica dedicata ai veri campioni della birra, e Hot Dog Heroes, una sfida divertente e gustosa dedicata agli amanti del celebre panino, in collaborazione con Scarlino Würstel.





A completare il programma, spettacoli per tutta la famiglia: dal ballo agli artisti di strada, spettacoli di magia e band itineranti in grado di divertire grandi e piccoli.





Non mancheranno le emozioni del luna park, con attrazioni iconiche come la ruota panoramica, il carosello, i tappeti elastici, il trenino lillipuziano, le altalene, il toro meccanico, la casa degli specchi e molte altre. Per i più competitivi, spazio a tiro a segno e alla sfida del toro prova di forza.





"Il Parco delle Zucche"è molto più di un evento: è un’occasione per ritrovarsi, sorridere, condividere e lasciarsi trasportare da un’atmosfera calda e accogliente. È un appuntamento che unisce bambini, famiglie, ragazzi e turisti in un’unica grande festa, capace di trasformare l’autunno salentino in un momento da ricordare. Con "l Parco delle Zucche", il Raffo Parco Gondar conferma ancora una volta la sua vocazione di cittadella dell’arte, della musica e dello spettacolo, punto di riferimento per eventi che uniscono cultura, divertimento e socialità.





Il Parco Delle Zucche – Raffo Parco Gondar, Gallipoli

Date: 8 Novembre

Orari:

8 Novembre · dalle 10:00 a mezzanotte

