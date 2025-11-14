Sammichele di Bari, sabato 15 novembre la sfida tra Sammichele 1992 e Diaz Bisceglie del campionato di serie B di calcio a 5
ANTONIO SPERANZA - SAMMICHELE DI BARI (BA) - Sabato 15 novembre 2025 alle ore 16:00 presso il Palazzetto dello Sport G. Lagravinese di Sammichele di Bari si terrà la sfida, per la sesta giornata del Campionato Nazionale Serie B girone G di calcio a 5, tra la Sammichele 1992 e la Diaz Bisceglie.
Dopo la splendida vittoria della scorsa giornata, i ragazzi della Diaz Bisceglie sono pronti a tornare in campo con la stessa grinta e determinazione.