San Ferdinando di Puglia, assalto all’alba all’ufficio postale: porta sfondato con un escavatore

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Momenti di grande tensione all’alba di domenica, quando un commando ha preso di mira l’del comune pugliese. I malviventi hanno sfondato la porta di accesso secondario utilizzando un, nel tentativo di impossessarsi dell’intera cassaforte e non solo dello sportello notturno, che non eroga contanti.

Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe in parte riuscito, mentre la facciata dell’edificio è stata letteralmente sventrata, provocando ingenti danni strutturali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid e comprendere l’entità del bottino. Nel frattempo, i tecnici del comune stanno effettuando verifiche per accertare la stabilità dell’edificio, colpito in maniera grave dalla violenza dell’assalto.

La comunità locale è sotto shock per l’episodio, che conferma una escalation di colpi organizzati nelle zone della provincia.