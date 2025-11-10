San Vito dei Normanni, Amministrazione Comunale e Aido Brindisi presentano il convegno 'Il percorso di un si...una dichiarazione d'amore'



Si tratta di un convegno sulla donazione di organi, tessuti e cellule in programma il 15 novembre nella Saletta di Via Cavour





SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Promuovere la cultura delle donazioni di organi, tessuti e cellule, e di conseguenza della salute e della solidarietà.





È il focus del convegno "Il percorso si… una dichiarazione d'amore", che si terrà sabato 15 novembre, a partire dalle ore 17:30, nella Saletta di Via Cavour a San Vito dei Normanni.





L'evento, nato su impulso del Comune di San Vito dei Normanni in collaborazione con il Gruppo Comunale Aido - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule "Marco Bungaro" di Brindisi, ha come obiettivo la sensibilizzazione circa l’importanza del si alla donazione e alla attivazione di una delegazione dell'associazione nella città ospitante.





Il convegno, che sarà moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso, responsabile della comunicazione di Aido Brindisi, vedrà la partecipazione di importanti esponenti nazionali e locali della Associazione e del settore Sanitario.





Subito dopo i saluti istituzionali della prof. Silvana Errico, sindaca di San Vito dei Normanni, sono previsti gli interventi di: cavalier Vito Scarola, Vice Presidente nazionale Aido; Dottor Vincenzo D'Amrosio Lettieri, Medico Oculista specialista in Oftalmochirurgia; Dott.ssa Ada Patrizio, Medico Coordinatore Attività di Prelievo nel reparto Rianimazione dell'Ospedale "A. Perrino" di Brindisi.





Nel corso del dibattito sono previste anche testimonianze dirette di persone che hanno ricevuto un trapianto e parenti di chi ha scelto di donare.





L'incontro vuole essere una tavola rotonda sulla cultura della donazione, come atto di responsabilità e solidarietà civile.





La donazione di organi è un atto d'amore che vede tutti coinvolti, poiché ogni individuo potrebbe necessitare di un trapianto in qualsiasi momento della propria vita. Dare il proprio consenso alla donazione di organi è un gesto di generosità e di solidarietà che può cambiare la vita di molte persone. È quindi importante sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione di organi e, allo stesso tempo, incoraggiare tutti a prendere una decisione informata e consapevole su un tema così importante.