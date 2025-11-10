Taranto: sospeso ristorante per gravi irregolarità nella gestione dei prodotti ittici

TARANTO – La Polizia di Taranto ha disposto la sospensione dell’attività di un ristorante del centro città a seguito di un controllo congiunto con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione.

L’ispezione, effettuata dal personale del Commissariato Borgo in un locale di via Berardi, ha portato alla luce gravi irregolarità nella conservazione e tracciabilità dei prodotti ittici destinati alla ristorazione. Gli agenti e i tecnici del SIAN hanno riscontrato pesce privo di etichette e documenti che ne attestassero la provenienza, mentre due addetti sfilettavano il prodotto senza alcuna certificazione sanitaria.

Tutti gli alimenti ritenuti non conformi sono stati immediatamente distrutti. Su disposizione degli organi competenti, al titolare del ristorante è stata notificata la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali previste dalla normativa vigente.

L’operazione rientra nei controlli straordinari sulla sicurezza alimentare disposti in città, finalizzati a garantire la tutela della salute pubblica e la corretta tracciabilità degli alimenti somministrati nei pubblici esercizi.