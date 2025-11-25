Sergio Mattarella a Lecce per l’Assemblea nazionale delle Province italiane

LECCE – Il Presidente della Repubblica,, è atteso a Lecce questa mattina per partecipare all’inaugurazione dell’. La cerimonia si terrà al, alla presenza di quasi mille delegati provenienti da tutte le Province d’Italia.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, il Comune di Lecce ha istituito divieti di sosta e transito per tutti i veicoli non autorizzati, dalle 6 alle 13, su diversi tratti cittadini: piazzetta De Sanctis, via XXV Luglio nel tratto tra via Trinchese e via Marconi, e su entrambi i lati di viale Marconi, dall’intersezione con via XXV Luglio fino a viale Lo Re.

L’assemblea dell’UPI (Unione Province Italiane) rappresenta un momento centrale per la discussione delle politiche territoriali e della governance locale, offrendo ai partecipanti un’occasione di confronto diretto con le istituzioni nazionali.