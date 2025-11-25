Mercato immobiliare a Bari: continuano a crescere i prezzi delle abitazioni (+1,7% annuo)

BARI – Prosegue anche nel 2025 la tendenza positiva del mercato immobiliare residenziale a Bari, con una crescita dei prezzi e delle transazioni, secondo quanto emerge dal

Nonostante a fine anno si registri una lieve flessione dell’Indice di performance del mercato delle compravendite, dovuta principalmente a una minore dinamica di prezzi e compravendite nell’ultimo semestre, il comparto residenziale continua a mostrare segnali di vitalità. Nel primo semestre del 2025 le transazioni residenziali sono aumentate del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. I prezzi delle abitazioni nuove e da ristrutturare registrano un incremento dello 0,3% su base semestrale e dell’1,7% su base annuale, mentre i tempi medi di compravendita scendono lievemente, attestandosi a oltre 4 mesi. Gli sconti medi si mantengono intorno al 6% per il nuovo e 11,5% per le abitazioni usate.

Sul fronte delle locazioni, la crescita dei canoni prosegue in tutte le zone della città, con un aumento medio del 2,5% sul semestre e del 5,1% su base annuale. I tempi medi necessari alla locazione si allungano leggermente, passando da 1,4 a 1,8 mesi, mentre i rendimenti potenziali lordi raggiungono in media il 6%.

Mercato non residenziale

Il comparto degli uffici registra invece un lieve calo delle compravendite: 50 transazioni nel primo semestre 2025, contro le 57 dello stesso periodo del 2024 (-11,5%). Anche i prezzi sono in diminuzione, con flessioni del -1,4% semestrale e del -2,6% annuale, mentre i tempi medi di vendita aumentano a 7,5 mesi. Nei negozi, invece, si osserva una stabilità del mercato transattivo, con 160 compravendite, leggermente superiore alle 156 dello scorso anno. I prezzi continuano a calare leggermente nelle zone periferiche (-0,6% semestrale), mentre i tempi di vendita si riducono a 7,8 mesi. I canoni di locazione restano in aumento (+0,8% semestrale, +2,1% annuale), soprattutto nelle zone centrali, con rendimenti medi lordi che raggiungono il 7,9%.

Previsioni

Secondo gli operatori, nei prossimi mesi il mercato residenziale dovrebbe mantenere una sostanziale stabilità nelle compravendite, mentre la crescita dei canoni di locazione sembra destinata a proseguire.

Il report di Nomisma conferma quindi come il settore immobiliare barese continui a mostrare segnali di vivacità, con una differenziazione tra comparto residenziale in crescita e segmento non residenziale più contrastato.