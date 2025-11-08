Serie B: il Bari pareggia 1-1 con lo Spezia al “Picco”

FRANCESCO LOIACONO – Finiscela sfida traal “Picco”, anticipo della dodicesima giornata di andata del campionato di

Il Bari parte forte e dopo appena sei minuti passa in vantaggio con Gytkjaer, bravo a colpire di testa su cross preciso di Verreth. Lo Spezia reagisce subito: all’8’ Aurelio sfiora il pareggio, mentre al 26’ è Dorval per i pugliesi a mancare di poco il raddoppio.

Al 36’ i liguri trovano il gol dell’1-1 con Kouda, che batte il portiere biancorosso con un tocco di destro su assist di Vanja Vlahovic. Pochi minuti dopo, però, lo stesso Kouda viene espulso al 42’ per doppia ammonizione, lasciando lo Spezia in dieci uomini.

La gara segna anche il debutto sulla panchina dello Spezia di Roberto Donadoni, subentrato all’esonerato Luca D’Angelo.

Nella ripresa, al 2’ Di Serio va vicino al vantaggio per i padroni di casa, mentre al 10’ Verreth non inquadra la porta da buona posizione. Al 39’ Aurelio sfiora il gol su punizione, e nel recupero, al 92’, Cerri di testa non riesce a concretizzare l’ultima occasione per il Bari.

Dopo la sosta del 15 e 16 novembre per gli impegni delle Nazionali, il Bari tornerà in campo sabato 22 novembre alle 19.30 al “San Nicola” contro il Frosinone, nella tredicesima giornata del campionato di Serie B.