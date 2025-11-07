Sava: scritte offensive e minacciose sulla chiesa madre, il sindaco condanna il gesto

SAVA – Scritte offensive e minacciose sono comparse sul muro delladi Sava, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Il sindaco, Gaetano Pichierri, ha espresso la propria solidarietà e condanna nei confronti dell’episodio: “È un gesto che non trova alcuna giustificazione, sia che si tratti di un atto goliardico compiuto da ragazzi e sia che abbia natura minacciosa. In entrambi i casi, si tratta di un comportamento irrispettoso nei confronti dell’impegno quotidiano dei nostri carabinieri e dell’importante ruolo che svolgono per garantire la sicurezza del territorio. Mi auguro che gli autori si rendano conto della gravità di quanto accaduto e si ravvedano”.

Le autorità locali hanno annunciato che saranno avviate indagini per individuare i responsabili e chiarire le motivazioni del gesto, mentre la comunità riflette sull’importanza del rispetto delle istituzioni e dei beni pubblici.