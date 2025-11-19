Serie A, corsa salvezza: Lecce, le principali avversarie
La Serie A 2025/2026 è entrata nel vivo della corsa salvezza. Le prime giornate del torneo hanno evidenziato quali saranno le formazioni che lotteranno per evitare la retrocessione. Il Lecce ha dimostrato di potersela giocare con chiunque: l’obiettivo della permanenza in massima serie è difficile ma possibile.
Quote retrocessione Serie A
Nelle scommesse sportive dedicate alla Serie A, la lotta per la salvezza viene considerata uno dei temi più imprevedibili della stagione. Le prime giornate hanno messo in evidenza alcune squadre che potrebbero ritrovarsi a combattere fino all’ultimo per evitare la retrocessione.
Pisa e Verona appaiono tra le formazioni più in difficoltà, sia per continuità di rendimento sia per struttura complessiva del gruppo. Subito dietro si collocano Genoa, Parma e Lecce, realtà che alternano buone prestazioni a momenti più complicati e che dovranno mantenere un ritmo costante per non scivolare nelle zone più rischiose della classifica.
Restano da monitorare anche Cagliari e Cremonese, capaci di avvii incoraggianti ma ancora alla ricerca della stabilità necessaria per una stagione serena. Al contrario, Sassuolo e Udinese sembrano poter contare su un margine leggermente più rassicurante, pur non potendo permettersi cali di tensione.
Pisa e Verona, situazione difficile
Il Pisa e il Verona sono le formazioni maggiormente indiziate a lasciare la Serie A. Il team allenato da Alberto Gilardino, dopo un inizio complicato, è apparso in ripresa nelle ultime giornate. Dal punto di vista dell’esperienza e della qualità tecnica della rosa, però, i toscani sono indietro alle concorrenti.
Analogo discorso per il Verona. La squadra ha dimostrato di avere difficoltà nel fare punti in queste prime giornate, i limiti tecnici appaiono evidenti. Riuscire ad ottenere la salvezza sarà una vera e propria impresa per i ragazzi guidati da mister Zanetti.
Cremonese, la sorpresa della stagione
La Cremonese ha iniziato il campionato con il botto battendo il Milan 2-1 e sbancando San Siro. In questa prima parte di stagione ha poi continuato a macinare punti, sia con le grandi che con le dirette concorrenti.
Il tecnico Davide Nicola ha puntato su intensità e organizzazione di gioco. Se manterrà questo ritmo, potrà ambire ad una stagione tranquilla, lontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Attualmente si trova a metà classifica ma è ancora presto per trarre le conclusioni definitive, il campionato è lungo e può riservare delle sorprese.
Lecce, salvezza possibile
Il Lecce ha dimostrato di poter raggiungere la salvezza proseguendo il buon percorso di questo inizio di torneo. I ragazzi di Eusebio Di Francesco, in questo momento, sarebbero salvi grazie a un rendimento solido ed a una buona continuità nei risultati.
La squadra ha mostrato compattezza, idee chiare e una crescita costante sul piano del gioco. Restano ancora numerose le gare da affrontare ma l’identità costruita dal tecnico ex Roma, sembra dare fiducia all’ambiente. Se il trend verrà confermato, con in più il recupero di qualche infortunato, il Lecce potrà giocarsi le sue carte fino alla fine. È quanto si augurano tutti i tifosi giallorossi.