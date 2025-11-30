Serie A, il Lecce vince in casa: battuto il Torino 2-1 al “Via del Mare”

Prima vittoria interna per il Lecce in questo campionato di Serie A. Nella tredicesima giornata, i salentini hanno superato il Torino 2-1 al “Via del Mare”, conquistando tre punti importanti per la classifica.

La partita si è sbloccata al 19’ del primo tempo con Coulibaly, che di testa ha portato in vantaggio i padroni di casa. Solo due minuti più tardi, il Lecce raddoppia con Banda, che realizza un tocco al volo su cross di Berisha. Il Torino ha provato a reagire: al 37’ Coco non riesce a concretizzare di testa, al 38’ Nkounkou colpisce la traversa, mentre al 40’ Casadei spara alto e al 45’ Zapata sfiora il gol.

Nel secondo tempo, al minuto 11, il Torino accorcia le distanze con Adams, che trova la rete con una diagonale di destro. I granata hanno avuto un’occasione clamorosa al 45’, quando Aslani si è visto parare un rigore da Falcone, concesso per un fallo di Tete Morente su Coco dopo il controllo del Var. Al 95’, lo stesso Tete Morente ha sfiorato il terzo gol su punizione.

Con questo successo, il Lecce sale al tredicesimo posto in classifica con 13 punti, insieme all’Atalanta, mentre il Torino rimane dodicesimo con 14 punti, a pari merito con la Cremonese.