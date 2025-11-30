Castrocielo piange Maristella Mariani, la “stella” della lirica ciociara

FROSINONE - Profondo cordoglio nel mondo della musica lirica e nella provincia di Frosinone per la scomparsa della soprano, conosciuta e amata come la “stella di Castrocielo”. L’artista è venuta a mancare il 28 novembre, all’età di 48 anni, all’ospedale di Caserta, dove era ricoverata dopo il malore che l’aveva colpita durante un concerto a Nola. Nonostante le cure, il suo cuore non ha retto.

Nata a Sora, Maristella Mariani viveva e lavorava nel territorio frusinate, dove era un punto di riferimento artistico e culturale. Docente di musica, con una voce raffinata e una presenza scenica elegante, ha calcato i principali palcoscenici italiani, portando la sua arte anche oltre i confini della regione.

A Castrocielo aveva creato un legame speciale con la comunità, organizzando masterclass, laboratori e l’Incanto Summer Camp, oltre a spettacoli come “Oro, Incenso, Mirra e Musica”. Per la cittadina ciociara, Maristella non era solo una cantante: era un simbolo, una voce che incarnava identità, passione e cultura.

Anche il sindaco di Castrocielo e il consigliere di minoranza Filippo Materiale hanno espresso il loro cordoglio: «Ci lascia una voce e un’anima luminosa».

Messaggi di affetto e incredulità continuano ad arrivare dai suoi allievi, dai colleghi e dal pubblico che l’aveva applaudita fino a poche settimane fa. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla o ascoltarla.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze.