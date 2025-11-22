Serie A, Lazio-Lecce: domani all’Olimpico sfida cruciale per entrambe le squadre

FRANCESCO LOIACONO - Domani alleall’di Roma, nella dodicesima giornata di andata di Serie A, si affronteranno. I salentini, reduci dal pareggio 0-0 contro il Verona al “Via del Mare”, puntano a una vittoria importante per fare un passo avanti verso la salvezza. La Lazio, invece, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro l’Inter al “Meazza”, cercherà i tre punti per confermarsi nella parte alta della classifica, attualmente al nono posto.

Nel Lecce dovrebbero partire titolari come esterni Ramadani e Berisha, con Tete Morente in regia e il duo offensivo formato da Stulic e Sottil. Tra le fila della Lazio, l’allenatore Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Castellanos e Rovella, entrambi infortunati. Sulle fasce agiranno Cataldi e Basic, con Dia trequartista e Zaccagni e Isaksen in attacco.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco (Napoli).

L’ultimo precedente nella massima serie tra le due squadre a Roma risale al 25 maggio 2025, quando il Lecce vinse 1-0 grazie a una rete di Coulibaly al 43’ del primo tempo.