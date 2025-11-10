Sinner parte col piede giusto alle ATP Finals 2025: battuto Auger-Aliassime 7-5, 6-1

TORINO – Inizia nel migliore dei modi l’avventura dialle. L’altoatesino ha superato in due set il canadese, numero 8 del ranking mondiale, con il punteggio di, al termine di un match dominato nella seconda parte.

Il primo set è stato equilibrato, con il canadese capace di tenere testa all’azzurro fino al 5-5. Poi Sinner ha alzato il ritmo, strappando il servizio e chiudendo 7-5. A fine parziale Auger-Aliassime ha accusato un problema al polpaccio che ne ha condizionato la prestazione nel secondo set, dominato dall’azzurro.

Sinner ha mostrato solidità, lucidità nei momenti chiave e una gestione impeccabile del servizio, imponendosi in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Con questo successo, il campione di San Candido parte nel modo migliore nel Gruppo Verde e guarda con fiducia al prossimo impegno: mercoledì affronterà Alexander Zverev, in un match che potrebbe già indirizzare il cammino verso le semifinali.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.