San Severo, carabiniere muore in incidente stradale a San Severo

SAN SEVERO – Tragico incidente lungo la strada provinciale 109, a circa dieci chilometri da San Severo: un carabiniere di 23 anni,, originario della Sardegna, ha perso la vita mentre rientrava in caserma al termine del turno.

Il giovane militare, in servizio presso la stazione di San Severo, era alla guida dell’auto di servizio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per Marrone non c’è stato nulla da fare.

A confermare la tragedia è stata la stessa Arma dei Carabinieri, che sui social ha espresso il proprio cordoglio: “Il Comandante Generale, Salvatore Luongo, e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio alla famiglia del Carabiniere Sebastiano Marrone, deceduto oggi a San Severo in un incidente stradale nel corso del servizio”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i colleghi dell’Arma e la Polizia Stradale per i rilievi finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’intera comunità militare e cittadina si è stretta attorno alla famiglia del giovane, ricordato per dedizione, impegno e amore per la divisa.