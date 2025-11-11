Prosegue in cinque città pugliesi 'Cinema Addiction', ciclo di proiezioni a cura di Apulia Film Commission

Nell’anno in cui si ricordano i cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini — poeta, scrittore, regista e tra le voci più lucide e controcorrente della cultura italiana del Novecento — il ciclo “Cinema Addiction”, promosso da Apulia Film Commission, gli rende omaggio con la proiezione del suo capolavoro del 1968, “Teorema”.

Le proiezioni si terranno domani, mercoledì 12 novembre alle ore 20.30, allo Spazioporto – Cineporto di Taranto, e giovedì 13 novembre, sempre alle 20.30, in contemporanea in altre quattro città pugliesi: Bari (Anchecinema), Brindisi (Cinema Impero), Foggia (Sala Farina) e Lecce (Cineporto).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il film, interpretato da Terence Stamp, Silvana Mangano, Massimo Girotti, Anne Wiazemsky, Andrés José Cruz Soublette, Ninetto Davoli e Laura Betti — premiata con la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia del 1968 — è un’opera poetica, allegorica e provocatoria. Pasolini intreccia sensualità e spiritualità per costruire una potente critica alla borghesia moderna, denunciandone l’aridità e la perdita di autenticità.

“Teorema” racconta la storia di una famiglia borghese milanese – padre industriale, madre elegante, due figli e una domestica – la cui vita ordinaria viene sconvolta dall’arrivo di un misterioso ospite. Bello, gentile e silenzioso, l’uomo esercita un fascino irresistibile, tanto spirituale quanto carnale. Uno dopo l’altro, tutti i membri della famiglia e la domestica vengono da lui sedotti, non solo fisicamente ma anche interiormente. Quando l’ospite scompare improvvisamente, ognuno resta solo con la propria crisi, incapace di tornare alla normalità.

Con “Teorema”, Pasolini offre una riflessione radicale sull’uomo contemporaneo e sulla necessità di un’esperienza estrema – amorosa, erotica o spirituale – per ritrovare un senso autentico dell’esistenza.