“Sliding Doors”: concorso letterario per cambiare il destino dei personaggi di AmoreAmaro

L’iniziativa nasce da una provocazione dell’editore Peppino Piacente, che, in risposta a una domanda di una lettrice su un possibile finale alternativo del libro, ha lanciato uno spazio creativo per sviluppare finali inediti e personali.

I partecipanti dovranno partire dalla raccolta di racconti “AmoreAmaro” di Piero Meli, creando un sequel originale in cui un evento imprevisto, una scoperta casuale o una scelta decisiva – un vero e proprio “Sliding Doors” – possa deviare i personaggi dal loro destino già scritto, affrontando nuove sfide. La coerenza narrativa e psicologica rimane imprescindibile, ma la fantasia non avrà limiti.

Cinque racconti saranno selezionati e pubblicati in una nuova versione del Progetto Editoriale AmoreAmaro a cura di SECOP edizioni, di cui due saranno destinati agli iscritti dell’Associazione Prisciarci aps, promotrice dell’idea.

La scelta dei vincitori sarà affidata a una giuria di esperti composta dalla scrittrice e critica letteraria Angela De Leo, dall’autore Piero Meli, dall’editore Peppino Piacente, dal lettore Antonino Piepoli e dal professor Gianluca Simonetta del laboratorio StraLAB dell’Università di Firenze.

Il concorso è aperto a lettori italiani dai 15 ai 99 anni. I partecipanti dovranno inviare un racconto inedito in formato Word, di almeno 5 cartelle (circa 1800 battute), entro il 28 febbraio 2026, corredato dalla domanda di iscrizione. Gli elaborati vanno inviati ai seguenti contatti: info@secopedizioni.it, tel. +39 080 8727960, cell. +39 377 3048345.