“Sliding Doors”: concorso letterario per cambiare il destino dei personaggi di AmoreAmaro
BARI - Da un’idea nata durante la presentazione di un libro prende il via il primo concorso letterario “Improvvisi Attacchi di Creatività”, promosso dall’Associazione Culturale FOS di Corato (BA), in collaborazione con l’Associazione Prisciarci aps di Putignano (BA) e con SECOP edizioni.
L’iniziativa nasce da una provocazione dell’editore Peppino Piacente, che, in risposta a una domanda di una lettrice su un possibile finale alternativo del libro, ha lanciato uno spazio creativo per sviluppare finali inediti e personali.
I partecipanti dovranno partire dalla raccolta di racconti “AmoreAmaro” di Piero Meli, creando un sequel originale in cui un evento imprevisto, una scoperta casuale o una scelta decisiva – un vero e proprio “Sliding Doors” – possa deviare i personaggi dal loro destino già scritto, affrontando nuove sfide. La coerenza narrativa e psicologica rimane imprescindibile, ma la fantasia non avrà limiti.
Cinque racconti saranno selezionati e pubblicati in una nuova versione del Progetto Editoriale AmoreAmaro a cura di SECOP edizioni, di cui due saranno destinati agli iscritti dell’Associazione Prisciarci aps, promotrice dell’idea.
La scelta dei vincitori sarà affidata a una giuria di esperti composta dalla scrittrice e critica letteraria Angela De Leo, dall’autore Piero Meli, dall’editore Peppino Piacente, dal lettore Antonino Piepoli e dal professor Gianluca Simonetta del laboratorio StraLAB dell’Università di Firenze.
Il concorso è aperto a lettori italiani dai 15 ai 99 anni. I partecipanti dovranno inviare un racconto inedito in formato Word, di almeno 5 cartelle (circa 1800 battute), entro il 28 febbraio 2026, corredato dalla domanda di iscrizione. Gli elaborati vanno inviati ai seguenti contatti: info@secopedizioni.it, tel. +39 080 8727960, cell. +39 377 3048345.