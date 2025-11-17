“Registi fuori dagli ScheRmi”: Abbas Fahdel al Cinema Splendor di Bari con il film premiato a Locarno

BARI - Riparte, la rassegna promossa e curata da, con un appuntamento speciale mercoledìal. Protagonista sarà, regista e sceneggiatore di riferimento per il cinema documentario internazionale, già collaboratore dei Cahiers du Cinéma, che presenterà il suo film, premiato quest’anno con ilalla 78ª edizione del

A introdurre la proiezione e a dialogare con il regista saranno Luigi Abiusi (Il Manifesto) e Giona Nazzaro, direttore del Festival di Locarno.

“Tales of the Wounded Land” è stato definito tra le visioni più sconvolgenti degli ultimi anni, capace di suscitare un forte pathos e commozione. Il film racconta gli eventi nel sud del Libano a partire dal 2024, legati agli avvenimenti successivi al 7 ottobre 2023, offrendo immagini che, secondo l’autore, non hanno trovato spazio nei media: esplosioni riprese anche in split-screen, distese di calcinacci, corpi e vite travolte dal crollo delle case. Un archivio visivo che non si limita a documentare, ma che interroga lo spettatore, aprendo una riflessione sulla guerra e sulla violenza.

Lo sguardo di Fahdel si muove tra la desolazione delle rovine e la vita quotidiana della sua famiglia, mostrando la figlia ormai assuefatta ai boati e la moglie, compagne di un viaggio forzato. Al tempo stesso, il regista apre uno spazio verso la folla errante in cerca di salvezza, gli orizzonti assolati e i territori devastati, creando un movimento circolare che delinea un territorio cinematografico ruvido e luminoso, dove la materia stessa dell’immagine appare quasi tattile.

Ne risulta uno sguardo potente e abbagliante sulla realtà evocata dal film, che si estende fino a diventare una riflessione sulla possibilità di esorcizzare la violenza attraverso il cinema e di opporre resistenza con il gesto stesso del filmare.