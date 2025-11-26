SSC Bari solleva Fabio Caserta dall’incarico: in arrivo Vincenzo Vivarini

BARI – Laha ufficializzato l’esonero didalla guida della Prima Squadra. Con lui lasciano il club anche i collaboratori. La comunicazione è arrivata tramite i canali social ufficiali del club biancorosso.

“La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali”, si legge nella nota ufficiale.

Il nuovo allenatore

L’erede designato è Vincenzo Vivarini, ex tecnico del Pescara, con cui ha risolto il contratto nella giornata odierna. La nomina sarebbe imminente e ormai manca solo l’ufficialità. Vivarini conosce bene la piazza barese: nella stagione 2019-2020 subentrò all’esonerato Giovanni Cornacchini e guidò la squadra fino alla finale playoff, persa 1-0 contro la Reggiana.

Negli ultimi anni, Vivarini ha vissuto due esperienze turbolente: al Frosinone, dopo aver firmato un contratto biennale, è stato esonerato per una partenza negativa della squadra neopromossa dalla Serie A; al Pescara, società di Serie B, le strade si sono separate a causa del rendimento deludente (8 punti in 12 giornate).

Con questo cambio in panchina, la SSC Bari cerca ora di invertire la rotta e rilanciare le ambizioni per la stagione in corso.