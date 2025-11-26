“La Felicità Economica”: a Bari la presentazione della nuova edizione del libro di Maria Luisa Visione

Maria Luisa Visione

BARI – In occasione del, approda a Bari la nuova edizione ampliata e aggiornata del librodi, selezionato nella. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 novembre allepresso la(via Melo da Bari, 119).

Il volume, pubblicato da Marlin Editore, è una guida pratica dedicata alla finanza personale, gestione del risparmio e benessere economico, che invita il lettore a diventare protagonista consapevole delle proprie scelte finanziarie. Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con Mariangela Nesta (Consulente finanziaria, economica e patrimoniale Banca Widiba) e sarà moderata da Giorgia Fabbro, District Manager Banca Widiba Bari.

Obiettivi del libro

“La felicità economica passa attraverso l’educazione finanziaria”, afferma Maria Luisa Visione. La nuova edizione affronta le sfide attuali: effetti dell’inflazione, inverni demografici, tassi di interesse in aumento e strumenti di welfare, con particolare attenzione all’uso consapevole della tecnologia nella gestione delle finanze. Il libro offre strategie per prendere decisioni informate, riprogrammare i consumi senza rinunciare agli obiettivi di vita e proteggere il patrimonio dai continui shock socioeconomici.

L’autrice

Maria Luisa Visione, di origini abruzzesi e residente a Siena, è specializzata in Finanza e Tecnologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Consulente patrimoniale e formatrice certificata in Educazione Finanziaria, Visione ha pubblicato in Marlin anche “La felicità immobiliare” (2021) e ha collaborato con il Comitato Nazionale Edufin per iniziative dedicate alla diffusione della cultura finanziaria.

Info sul libro:

Titolo: La felicità economica

Editore: Marlin

Pagine: 336

Prezzo: €23





L’incontro rappresenta un’opportunità per riflettere su consapevolezza finanziaria e benessere economico, strumenti fondamentali per affrontare le sfide della vita contemporanea.



