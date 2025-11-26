Terna e Politecnico di Bari lanciano il primo Master “PoliTech Lab” per la transizione energetica

ROMA – Ha preso il via la prima edizione del Master universitario di II livello “PoliTech Lab”: Innovazione nei Sistemi Elettrici per l’Energia, frutto della collaborazione tra Terna e i Politecnici di Bari, Milano e Torino. Il progetto rappresenta la prima iniziativa formativa istituzionalizzata della Rete Politecnica di Alta Competenza, creata ad aprile per rafforzare il legame tra l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia e i tre Atenei italiani.

“Questo Master è un modello formativo unico – ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, AD e DG di Terna – perché per la prima volta tre Politecnici italiani realizzano un percorso post-laurea congiunto. In un contesto di transizione energetica e digitale, permette di unire le conoscenze accademiche alle competenze distintive di Terna, offrendo ai giovani un’opportunità concreta per entrare nel mondo professionale del Gruppo.”

Obiettivi e contenuti del Master

Il Master PoliTech Lab è rivolto a giovani laureati in ingegneria elettrica ed energetica. Delle oltre candidature, sono stati selezionati 45 partecipanti (15 per ciascun Politecnico), che seguiranno un percorso formativo di 1.500 ore e acquisiranno 60 CFU, con borsa di studio e costo del corso completamente a carico di Terna.

Il programma prevede:

  • Modellizzazione, gestione e ottimizzazione delle reti elettriche
  • Progettazione di impianti ad alta tensione e applicazioni innovative di elettronica di potenza
  • Asset management, manutenzione, analisi dati e project management
  • Studio delle normative italiane ed europee sui Transmission System Operator (TSO)
  • Modellizzazione dei mercati elettrici e gestione del dispacciamento energetico

I partecipanti saranno guidati da docenti universitari e dalla Faculty Terna, composta da esperti tecnici dell’azienda, con l’obiettivo di trasferire competenze avanzate sulle direzioni di innovazione della rete elettrica nazionale, infrastruttura chiave per la transizione energetica.

Al termine del Master, agli studenti sarà rilasciato un diploma congiunto dai tre Politecnici, e i partecipanti saranno inseriti nel Gruppo Terna, aprendo la strada a una carriera nel settore energetico.

Un modello di formazione unico in Italia

Il Master PoliTech Lab rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra industria e università, con l’obiettivo di sviluppare competenze altamente qualificate in un settore strategico per il futuro del Paese, combinando innovazione tecnologica, competenze regolatorie e formazione pratica sul campo.

