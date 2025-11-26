Terna e Politecnico di Bari lanciano il primo Master “PoliTech Lab” per la transizione energetica

ROMA – Ha preso il via la prima edizione del, frutto della collaborazione trae i. Il progetto rappresenta la prima iniziativa formativa istituzionalizzata della, creata ad aprile per rafforzare il legame tra l’azienda guidata dae i tre Atenei italiani.

“Questo Master è un modello formativo unico – ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, AD e DG di Terna – perché per la prima volta tre Politecnici italiani realizzano un percorso post-laurea congiunto. In un contesto di transizione energetica e digitale, permette di unire le conoscenze accademiche alle competenze distintive di Terna, offrendo ai giovani un’opportunità concreta per entrare nel mondo professionale del Gruppo.”

Obiettivi e contenuti del Master

Il Master PoliTech Lab è rivolto a giovani laureati in ingegneria elettrica ed energetica. Delle oltre candidature, sono stati selezionati 45 partecipanti (15 per ciascun Politecnico), che seguiranno un percorso formativo di 1.500 ore e acquisiranno 60 CFU, con borsa di studio e costo del corso completamente a carico di Terna.

Il programma prevede:

Modellizzazione, gestione e ottimizzazione delle reti elettriche

Progettazione di impianti ad alta tensione e applicazioni innovative di elettronica di potenza

Asset management, manutenzione, analisi dati e project management

Studio delle normative italiane ed europee sui Transmission System Operator (TSO)

Modellizzazione dei mercati elettrici e gestione del dispacciamento energetico



