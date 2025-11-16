Taranto, incidente all’alba in via Diego Peluso: Smart finisce contro due auto parcheggiate
TARANTO - Giornata iniziata con un incidente alle prime luci del mattino a Taranto. Intorno alle 5.30, in via Diego Peluso, all’altezza del locale Laclos, una Smart Turbo è finita contro due vetture parcheggiate: una Fiat Panda e una Dacia Sandero.
Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Taranto, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’impatto.
A seguire, una squadra specializzata ha provveduto alla rimozione dei detriti e al ripristino della sicurezza della carreggiata.
