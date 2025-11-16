Barletta, arrestato dalla Polfer malese per furto di cavi in rame

BARLETTA - Laha arrestato in flagranza un uomo di 37 anni di nazionalità malese, ritenuto responsabile di

L’episodio è avvenuto nei pressi della Stazione ferroviaria di Barletta, dove gli agenti della Polfer hanno bloccato il sospettato subito dopo che era stato sorpreso a rubare cavi in rame da un gabbiotto metallico custodente diverse bobine. A notare il furto era stato un responsabile di cantiere, che ha immediatamente segnalato l’accaduto.

Il malfattore ha tentato di fuggire a piedi all’interno della stazione, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dalla pattuglia. Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una forbice da potatura, posta sotto sequestro in quanto utilizzata per tagliare i cavi. Il materiale rubato, circa 150 metri di cavo dal valore commerciale di oltre 400 euro, è stato recuperato e restituito ai responsabili del cantiere.

Al termine delle formalità, il Pubblico Ministero della Procura di Trani ha disposto l’associazione del 37enne presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura ha successivamente ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere nell’ambito del giudizio direttissimo.

Si precisa che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi: l’indagato non può essere considerato colpevole fino a quando la sua responsabilità non sarà accertata con sentenza o decreto penale irrevocabile.