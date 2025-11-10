Apulian Runway Experience 2025: la Puglia protagonista della moda internazionale

BARI – Si è conclusa con successo la terza edizione di Apulian Runway Experience (ARE), la piattaforma internazionale promossa da CNA Puglia e La Ditta aps, con il sostegno della Regione Puglia, dedicata a valorizzare il saper fare artigiano e creativo del territorio come leva di sviluppo economico e culturale.

La manifestazione, che ha coinvolto le città di Bari, Martina Franca, Trani e Lecce, ha messo in mostra l’autenticità e la qualità del comparto moda e manifatturiero pugliese, con la partecipazione di 35 brand di alta sartoria, accessori, calzature e gioielleria contemporanea, circa 40 delegati internazionali, quattro sfilate, un forum sull’economia creativa e una cena di gala.

L’edizione 2025 è stata inaugurata il 3 novembre con il Creative Economy Forum al Teatro Petruzzelli di Bari, ideato dall’ambassador internazionale Taiwo Meghoma e dal giornalista Joseph Hammond, che ha riunito artisti, creativi, imprenditori e istituzioni per discutere il ruolo della cultura e della creatività come motore di sviluppo. La stessa sera, a Villa Romanazzi Carducci, si è svolta la cerimonia dei Mandela Awards 2025, con la partecipazione di Ndileka Mandela, nipote di Nelson Mandela, che ha consegnato personalmente i riconoscimenti ai vincitori.

I Mandela Awards di quest’anno hanno assunto un significato simbolico particolare: i trofei erano infatti realizzati con i pumi di ceramica, simboli della tradizione pugliese che rappresentano prosperità, rinnovamento e bellezza. Tra i premiati, due eccellenze pugliesi: Cristina Rizzo, per il lavoro di tutela della tradizione della Fondazione Le Costantine, e Bruno Simeone, rappresentante degli artigiani locali, insieme a personalità internazionali come Richard Young e Zozibini Tunzi.

«La Puglia ha tutte le caratteristiche per giocare un ruolo di primo piano nel mercato della moda mondiale – ha dichiarato Daniele Del Genio, patron di ARE e presidente di CNA Puglia –. La delegazione estera ha sottolineato più volte che la nostra forza risiede nelle radici profonde degli artigiani, capaci di innovare senza perdere la tradizione».

L’evento si è confermato come piattaforma di scambio tra produzione, artigianato, creatività e mercati internazionali, pronta a evolvere in dimensione digitale per incrementare le opportunità di networking. «Iniziative come ARE sono fondamentali per il settore TAC e per l’internazionalizzazione della nostra regione», ha aggiunto Francesca Zampano, dirigente della Regione Puglia.

Apulian Runway Experience 2025 ha così rafforzato il ruolo della Puglia come laboratorio di innovazione e creatività, dove tradizione, cultura e moda si uniscono per raccontare la regione al mondo.