Tensione allo stadio Tursi: tifosi del Barletta forzano l’ingresso, tre poliziotti feriti

MARTINA FRANCA – Momenti di forte tensione si sono verificati questo pomeriggio nei pressi dello stadio Tursi di Martina Franca, poco prima dell’inizio della partita tra, valida per il campionato di Serie D.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo numeroso di tifosi ospiti avrebbe forzato l’area di filtraggio riuscendo a penetrare all’interno dell’impianto sportivo senza biglietto, nonostante il presidio delle forze dell’ordine poste a controllo degli accessi.

L’episodio si è verificato circa venti minuti prima del fischio d’inizio, quando il gruppo di supporter biancorossi, giunto in via dello Stadio nei pressi della tribuna est riservata alla tifoseria ospite, ha cercato di entrare in massa eludendo i controlli di sicurezza.

Nel tentativo di contenere l’irruzione, tre agenti di Polizia sono rimasti feriti, riportando contusioni e lievi traumi che hanno richiesto medicazioni sul posto. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

La situazione è tornata sotto controllo poco dopo, consentendo il regolare svolgimento della gara. Tuttavia, l’episodio ha lasciato strascichi pesanti sul piano dell’ordine pubblico.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine: le autorità hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili dell’irruzione e valutare eventuali provvedimenti nei confronti dei tifosi coinvolti.

Le forze dell’ordine hanno ribadito che saranno adottate misure più rigide per le prossime trasferte, al fine di evitare il ripetersi di simili episodi e garantire la sicurezza di spettatori e operatori.