Serie C, crollo del Foggia a Potenza: 3-0 al “Viviani”
FRANCESCO LOIACONO – Brutta sconfitta per il Foggia, che cade pesantemente 3-0 sul campo del Potenza nella dodicesima giornata del girone C di Serie C. Una partita da dimenticare per i rossoneri, apparsi poco incisivi e costretti a cedere ai lucani, più determinati e concreti sotto porta.
Nel primo tempo, i pugliesi sfiorano il vantaggio al 12’, quando Garofalo centra il palo con un destro preciso ma sfortunato. Due minuti dopo, Panico ci prova su punizione, ma la conclusione termina alta. Il Potenza reagisce e al 29’ trova il gol dell’1-0 con Riggio, che con un sinistro da fuori area sorprende il portiere avversario. Passano appena quattro minuti e i padroni di casa raddoppiano con Felippe, abile a deviare in rete da pochi passi per il 2-0.
Nella ripresa il copione non cambia: il Foggia fatica a reagire, mentre il Potenza controlla e affonda quando può. Al 15’ D’Auria sfiora il tris, che arriva comunque al 34’ grazie a Bruschi, autore di una splendida girata mancina che chiude definitivamente i conti.
Nel finale, al 42’ Anatriello spreca un’ottima occasione per i lucani, mentre al 45’ Sylla di testa non riesce a riaprire la gara. Al 96’, Petrungaro fallisce da posizione favorevole, ma il risultato è ormai deciso.
Con questa sconfitta il Foggia resta penultimo in classifica a quota 10 punti, appaiato a Picerno e Cerignola, e con la necessità di invertire al più presto la rotta.
Nel prossimo turno, valido per la tredicesima giornata, i rossoneri torneranno allo Zaccheria domenica 9 novembre alle 20.30 per affrontare il Benevento, in un match che si preannuncia fondamentale per rilanciare le ambizioni salvezza.