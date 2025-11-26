Trani ospita il Congresso nazionale di Psicoterapia e Riabilitazione Forense: due giorni di studio su salute mentale e giustizia

TRANI – La Biblioteca Comunale di Trani sarà al centro dell’attenzione scientifica nazionale il 27 e 28 novembre, ospitando il. L’evento, intitolato “Prospettive trattamentali in psicoterapia forense: esperienze e sfide a confronto”, riunirà i massimi esperti del settore per discutere le nuove frontiere terapeutiche rivolte ai soggetti autori di reato con disturbi psichici.

Patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), il congresso si propone di superare la logica esclusivamente custodiale, promuovendo approcci multidisciplinari che coniughino cura del paziente e sicurezza sociale.

Focus sui temi più attuali

La prima giornata si aprirà con una prolusione del Prof. Alan Felthous, psichiatra forense statunitense di fama internazionale, che analizzerà i fondamenti neurofisiologici e psicofarmacologici dell’aggressività giovanile. Successivamente, l’attenzione sarà rivolta alle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), approfondendo le criticità gestionali e i modelli terapeutico-riabilitativi implementati dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Il congresso si collegherà inoltre con il board dell’International Journal of Forensic Mental Health, permettendo un confronto diretto con le best practices internazionali e offrendo un’occasione di aggiornamento globale sulle strategie più efficaci in psicoterapia forense.

Spazio ai giovani e casi pratici

In linea con la tradizione di SIPRiFo, saranno presenti sessioni dedicate ai giovani ricercatori, che avranno l’opportunità di presentare i propri studi e confrontarsi con professionisti affermati. La seconda giornata prevede un workshop pratico su casi clinici complessi, con focus su valutazione del rischio, comunicazione con gli organi giudiziari, “doppia diagnosi” e gestione delle dipendenze, evidenziando l’importanza di competenze trasversali in contesti penitenziari spesso critici.

Con questo congresso, Trani diventa un punto di riferimento nazionale per la riflessione sul rapporto tra salute mentale e giustizia, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide terapeutiche e sociali del presente.