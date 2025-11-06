Alberobello intitola la Villa comunale Belvedere all’architetto Franco Mario Luberto

ALBEROBELLO – La Città dei Trulli renderà omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri: l’architetto Franco Mario Luberto, figura di grande rilievo nella storia urbanistica e architettonica del territorio.

Sabato 8 novembre, alle ore 15.30, la Villa comunale Belvedere sarà ufficialmente intitolata a Franco Mario Luberto, l’architetto che ne curò il progetto negli anni Settanta, ideando una struttura a gradoni immersa nel verde e perfettamente integrata con il paesaggio urbano di Alberobello.

Luberto, architetto alberobellese, è ricordato anche per la progettazione del Parco delle Rimembranze – oggi parco giochi – realizzato con la stessa sensibilità verso la fruibilità degli spazi e il dialogo tra architettura e natura. Le sue opere, caratterizzate da una profonda armonia formale e simbolica, rispecchiano la sua capacità di fondere innovazione e tradizione, visione e identità.

Autore di numerosi schizzi e disegni a mano libera di grande valore artistico, Luberto ha contribuito anche alla redazione delle “Opzioni”, varianti tuttora incluse nel Piano Regolatore Generale del 1985, testimonianza del suo impegno civile e professionale nella pianificazione urbana di Alberobello.

Durante la cerimonia, sarà scoperta una targa commemorativa in suo onore, a suggello del legame profondo tra la città e l’architetto che ne ha plasmato alcuni dei luoghi più iconici.

Al termine dell’intitolazione, presso il Palazzo Comunale, si terrà un incontro dedicato alla memoria dell’uomo e del professionista, con la presentazione del progetto di riqualificazione della Villa Belvedere, che punta a valorizzare e rinnovare uno degli spazi simbolo della città nel pieno rispetto della visione originaria di Luberto.

Le immagini del progetto, allegate alla comunicazione, mostrano la volontà dell’Amministrazione di preservare la continuità tra passato e futuro, restituendo alla cittadinanza un luogo di bellezza, socialità e memoria condivisa.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di riconoscenza e riflessione, nel segno della gratitudine verso chi, con il proprio talento e la propria passione, ha contribuito alla crescita e all’identità di Alberobello.