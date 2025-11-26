Tete Morente, attaccante spagnolo del Lecce, pronto per il match contro il Torino

– Tete Morente, attaccante spagnolo del Lecce, si conferma elemento chiave della formazione salentina in questo campionato di Serie A. Finora Morente ha totalizzato 774 minuti in campo, equivalenti a 11 partite, saltando solo l’incontro contro il Parma al “Tardini” nella sesta giornata di andata a causa di un problema muscolare.

Nella sua carriera, Tete Morente ha maturato esperienze in diversi club spagnoli, tra cui Elche, Malaga, CD Lugo, Gimnastic, Atletico Baleares, Taraguilla, Atletico Zabal e Atletico Madrid, con presenze nelle squadre B, Under 19 e Under 18 dei colchoneros.

Domenica 30 novembre, alle ore 12:30, Morente sarà nuovamente titolare nel match casalingo contro il Torino al “Via del Mare”, valido per la tredicesima giornata di andata di Serie A. L’obiettivo del Lecce resta quello di conquistare la salvezza, puntando sull’esperienza e sulle qualità del suo attaccante spagnolo.