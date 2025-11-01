Torre del Greco, poliziotto muore in un incidente: il conducente della Bmw positivo ad alcol e droga

NAPOLI - Un poliziotto di 47 anni,, è morto nella notte a(Napoli) in un incidente stradale avvenuto su

Un altro agente, Ciro Cozzolino, 38 anni, che era con Scarpati a bordo della volante, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata.

In un primo momento si era ipotizzato che lo scontro fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le verifiche successive hanno delineato un quadro diverso.

Arrestato il conducente della Bmw

Secondo le prime ricostruzioni, la volante si è scontrata con una Bmw X4 con a bordo sei persone: l’auto, che procedeva ad alta velocità, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando la macchina della Polizia e facendola ribaltare e precipitare in un fossato.

Il conducente del Suv, Tommaso Severino, 28 anni, è fuggito dopo l’incidente ma è stato rintracciato e arrestato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si era recato per farsi medicare.

Dai test è emerso che l’uomo era positivo ad alcol e droga. Gli è stato contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti, oltre all’omissione di soccorso insieme agli altri cinque passeggeri.

La Bmw, secondo quanto accertato, era stata presa a noleggio.

Sono al vaglio della Procura di Torre Annunziata le posizioni dei tre maggiorenni e dei tre minorenni presenti sull’auto, con l’intervento della Procura dei minori per i più giovani.

Scarpati, assistente capo coordinatore e capo pattuglia del commissariato di Torre del Greco, non doveva essere in servizio quella notte: aveva accettato di sostituire un collega impossibilitato a lavorare.

Il 47enne, residente a Ercolano, lascia la moglie e tre figli.

La dinamica

L’auto di servizio, colpita in pieno, è precipitata in un dirupo nei pressi della stazione ferroviaria Santa Maria la Bruna.

I due agenti sono rimasti incastrati tra le lamiere: Scarpati è morto sul colpo, mentre il collega è stato estratto in gravi condizioni e trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il bollettino medico parla di frattura del bacino, contusioni d’organo e ventilazione meccanica.

Lutto cittadino

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali di Aniello Scarpati.

«Siamo profondamente scossi – ha dichiarato – e ci stringiamo alla moglie e ai tre figli dell’agente deceduto. Seguiamo con apprensione anche le condizioni dell’altro agente ferito».

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il questore di Napoli, Maurizio Agricola, e i vertici del commissariato di Torre del Greco.