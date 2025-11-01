Bari, tre minorenni identificati per atti vandalici durante la notte di Halloween

BARI – La Polizia ha identificatocome possibili autori di atti di vandalismo sui mezzi pubblici durante la notte di Halloween. Uno di loro è stato trovato in possesso dial momento del fermo.

Nonostante il rafforzamento dei controlli, nella notte si sono verificati episodi di violenza con gruppi di ragazzi che hanno lanciato pietre contro gli autobus.

A partire dal pomeriggio, nella città sono state impiegate 47 pattuglie tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale, con il supporto dell’unità cinofila. In totale sono state identificate 159 persone nelle principali zone della movida e nei quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie del Campo e Carbonara.