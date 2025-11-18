Torricella, bimbo di 8 mesi ustionato da acqua bollente: è grave

BARI – Restanole condizioni del bimbo diche ieri si è ustionato con acqua bollente mentre si trovava nel girello di casa. Secondo le fonti sanitarie del, dove il piccolo è stato trasportato d’urgenza dopo la stabilizzazione all’ospedale, il bambino presentaed è ancora. La prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe riuscito ad afferrare e trascinare il cavo di un bollitore elettrico posizionato sul frigorifero. Il contenitore si è rovesciato, versandogli addosso l’acqua bollente.

Le urla del bambino hanno richiamato l’attenzione della madre, che, intervenuta immediatamente, gli ha tolto gli indumenti e lo ha avvolto in un asciugamano bagnato prima di chiamare i soccorsi.

Il neonato è stato trasportato in ospedale a Manduria, ma vista la gravità delle ustioni è stato successivamente trasferito al Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari per ricevere cure specialistiche.

Le autorità sanitarie hanno confermato che sono stati già avviati i trattamenti necessari, ma vista l’estensione e la profondità delle ustioni, la situazione resta critica.